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Юморист Максим Галкин (признан Минюстом иностранным агентом в РФ) на своих зарубежных концертах начал исполнять популярные композиции Виктора Цоя и Юрия Шатунова. Такую информацию опубликовал Телеграм-канал «Самые СЛИВки». Согласно опубликованной видеозаписи с концерта Максима Галкина, юморист во время своего выступления исполнил песню Виктора Цоя «Звезда по имени Солнце» и композицию Юрия Шатунова «Белые розы».

Некоторые пользователи отметили, что Галкин на концертах использует творчество других артистов, чтобы привлечь к себе больше внимание публики. Пользуясь своей известностью артист стремится привлечь внимание к своим взглядам.

Напомним, что Максим Галкин и его супруга Алла Пугачева вместе с детьми покинули территорию России в октябре 2022 года. Семья обосновалась в Израиле. Однако возникший палестино-израильский конфликт заставил знаменитостей сменить место своего пребывания. Стало известно, что Пугачева вместе с детьми вслед за супругом улетела на Кипр. У звездной пары в Лимасоле есть трехуровневый пентхаус в одном из ЖК на первой линии с видом на море.

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