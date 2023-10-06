Мужчина набросился с ножом на свою возлюбленную на фоне ревности, в результате чего получил семь лет колонии строгого режима за покушение на убийство. Соответствующий приговор 29-летнему ранее не судимому парню вынес Октябрьский районный суд города Липецк.

9 ноября 2022 года мужчина выпивал в компании возлюбленной на квартире своей бабушки, расположенной в доме на улице Жуковского. После приема горячительных напитков между мужчиной и женщиной возникла ссора на почве ревности. Девушка сообщила парню, что разрывает с ним отношения и выходит замуж за другого молодого человека.

По данным пресс-службы прокуратуры Липецкой области, мужчина схватил нож и нанес два удара в левую ногу своей возлюбленной. Пенсионерка, на глаза у которой произошло преступление, попыталась оказать девушке первую медицинскую помощь.

Однако мужчина схватил на кухне второй нож и набросился на девушку, которая пыталась остановить кровотечение в ванной комнате. Мужчина нанес не менее десяти ударов в шею и двух ударов в область лопатки. Когда кухонный нож сломался, он решил взять уже третий по счету нож и успел нанести им еще два удара в ногу девушки.

Бабушка успела пойти к соседям откуда она смогла вызвать сотрудников отдела полиции №6 УМВД РФ по городу Липецку. 10 ноября 2022 года мужчина был заключен под стражу, а недавно по ходатайству прокуратуры 29-летний мужчина был приговорен судом к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима за покушение на убийство.