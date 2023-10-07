7 октября 1971 года на экраны мировых кинотеатров вышел фильм, который навсегда изменил жанр криминальных триллеров и оказал огромное влияние на Голливуд. Этот фильм – «Французский связной» режиссера Уильяма Фридкина.

«Французский связной» стал поворотным моментом для криминального кино. Он представил новый подход к созданию напряжения и драматизма в фильмах. Классический голливудский нуар ушел на второй план, и теперь психологическое напряжение создавалось через динамичное противостояние персонажей и реалистичное изображение насилия на экране.

Сюжет фильма рассказывает о двух полицейских из Нью-Йорка, работающих в отделе по борьбе с наркотиками. Они оказываются на следе крупной сети наркоторговцев и сталкиваются с предстоящей поставкой героина из Франции.

Фильм стал классикой жанра благодаря своим живописным персонажам и напряженной атмосфере. «Французский связной» был удостоен пяти «Оскаров» в различных номинациях.

Через четыре года после премьеры вышел сиквел «Французский связной 2», но, к сожалению, он не смог повторить успех оригинала и остался далеко позади по качеству и драматизму.