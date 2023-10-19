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Ракеты ATACMS с кассетной боевой частью, которые Киев получил от Вашингтона, не способны решать большинство важных для ВСУ задач, пишет издание Forbes.

Обозреватель Дэвид Экс, перевод публикации которого представлен РИА Новости, объяснил, что в кассетной части скрыто более 950 суббоеприпасов. Но они способны нанести урон только живой силе и легкой бронетехники. Чтобы поразить танк или другую тяжелую боевую машину, нужно очень уж удачное попадание.

Кроме того, Соединенные Штаты отправили на Украину баллистические ракеты, которые совсем скоро подлежали списанию. Новые модификации ATACMS Вашингтон поставлять не стал.

Напомним, ранее в США заявили, что дальностью отправленных на Украину ракет составляет 165 километров вместо указанных в характеристиках 300 км.

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