Ежедневное потребление пива, даже в умеренных количествах, приведет к нарушениям в работе всех внутренних систем организма. Эти негативные последствия регулярного употребления слабоалкогольных напитков были раскрыты сертифицированным фитнес-тренером Майклом Масси.

Он подчеркнул, что первым изменением, которое любители пива замечают у себя, является снижение работоспособности. Это связано с обезвоживанием, вызванным алкоголем. Обезвоживание со временем может повлиять на эластичность кожи и способствовать образованию морщин.

Помимо этого, алкоголь мешает усвоению питательных веществ и антиоксидантов, что ускоряет процесс старения организма. Под воздействием алкоголя качество сна ухудшается, делая его поверхностным и прерывистым, а быстрая фаза сна сокращается или исчезает. Высокая калорийность пива и перекусов, сопровождающих его употребление, способствуют набору лишних килограммов, от которых трудно избавиться.