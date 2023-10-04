Практически все российские банки начали изменять условия инвестиционных продуктов. Коснется это и пенсионеров, рассказал порталу PRIMEXPRESS эксперт в области финансов Валерий Попов.

Он отметил, что банки сейчас меняют ставки по накопительным счетам и вкладам, ориентируясь на базовую ставку, увеличенную Центробанком в середине сентября. При этом пенсионеры могут рассчитывать на особые условия.

Так, получателям пенсий на банковскую карту будет добавляться 1-2 процента от той суммы, которая хранится на накопительном счете.

«Несмотря на то, что Центробанк поднял ключевую ставку еще в середине сентября, многие банки продолжают менять условия по своим продуктам, причем это касается не только кредитов. Меняются ставки по вкладам и накопительным счетам, которые позволяют гражданам защищать свои деньги от инфляции. А для пенсионеров банки выдвигают отдельные требования, — пояснил аналитик.

Напомним, что средняя пенсия с января следующего года будет составлять более 23 тысяч рублей.