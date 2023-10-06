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Евросоюз, намереваясь принять Украину, обрекает себя на скорую гибель. Эта насквозь пропитанная коррупцией страна уничтожит объединенную Европу, уверен французский политик Флориан Филиппо, передает РИА Новости.

«С ума сойти!», – заявил глава партии «Патриоты» в ответ на заявления о возможном начале переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Филиппо процитировал заявление экс-руководителя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера о коррумпированности Украины. Политик заявлял, что в коррупции погрязла вся страна и никаких мер не будет достаточно, чтобы исправить эту ситуацию.

По словам Филиппо, США и Европа сейчас совершают безумие, отправляя в такое государство миллиарды долларов и евро. Эти деньги вряд ли достигают цели, они оседают в карманах коррумпированных украинских политиков.

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