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После выпуска первого эпизода сериала «Цикады» основной темой для дискуссий стала сцена с обнаженной Елизаветой Боярской. Главная героиня, роль которой исполняет актриса, сначала исполняет страстные сцены с мужем, а затем поднимается и идет к окну.

«Тысяча чертей!», – кратко выразил свое мнение о фигуре Боярской один из пользователей, Антон.

Великолепную фигуру Боярской оценила и журналистка Ксения Собчак. Она также сообщила, что уже посмотрела первую серию «Цикад».

Большинство женщин оставили равнодушные комментарии по поводу сцены с обнажением артистки. При этом некоторые зрители предположили, что в сцене с обнаженной актрисой Елизаветой Боярской могла использоваться дублерша.

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