Отставка спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти вполне может стать катастрофой для Украины. Издание Politico пишет, что киевский режим уже впадает в панику из-за сложившейся ситуации.

Так, депутат Ярослав Железняк рассказал журналистке Веронике Мелкозеровой, что из-за ухода Маккарти с поста спикера Украина может окончательно стать заложницей Соединенных Штатов.

Парламентарий Иванна Климпуш-Цинцадзе прямо заявляет, что это катастрофа, ведь Маккарти постоянно продвигал военную помощь Украине в Конгрессе.

«При этом, представители Украины в своих публичных высказываниях стараются принизить влияние американского политического кризиса. В частных беседах, в свою очередь, господствуют замешательство и страх», – говорится в публикации, переведенной РИА Новости.

Маккарти был отправлен в отставку во вторник, 3 октября. Он стал первым спикером в истории США, отстраненным от должности.