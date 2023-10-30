С 30 октября в Эстонии начала действовать система продовольственных карточек для малообеспеченных граждан. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальных дел.

Сообщается, что раньше помощь малоимущим распределялась через Продуктовый банк, который получал от магазинов непроданные продукты питания, а также пожертвования от частных лиц. Далее помощь передавалась благотворительным организациям и социальным работникам, которые и распределяли продукты среди малообеспеченных.

В результате малообеспеченные люди часто получали товары, в которых они совершенно не нуждались. Поэтому эстонские власти приняли решение выдавать малообеспеченным гражданам продуктовые карточки, на которые будут зачисляться по 30 евро за квартал. Средства можно будет потратить в магазине на продуктовые товары или товары первой необходимости по своему усмотрению. При этом продуктовой карточкой нельзя будет оплатить алкогольные напитки или табачные изделия.