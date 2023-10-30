Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

С 30 октября в Эстонии начала действовать система продовольственных карточек для малообеспеченных граждан. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальных дел.

Сообщается, что раньше помощь малоимущим распределялась через Продуктовый банк, который получал от магазинов непроданные продукты питания, а также пожертвования от частных лиц. Далее помощь передавалась благотворительным организациям и социальным работникам, которые и распределяли продукты среди малообеспеченных.

В результате малообеспеченные люди часто получали товары, в которых они совершенно не нуждались. Поэтому эстонские власти приняли решение выдавать малообеспеченным гражданам продуктовые карточки, на которые будут зачисляться по 30 евро за квартал. Средства можно будет потратить в магазине на продуктовые товары или товары первой необходимости по своему усмотрению. При этом продуктовой карточкой нельзя будет оплатить алкогольные напитки или табачные изделия.

Вам может понравиться

В Херсонской области у Алешкинского острова уничтожены две лодки ВСУ

Подразделения группировки войск «Днепр» ВС РФ уничтожили две вражеские лодки пна Херсонском направлении. Агентство ТАСС рассказало, что плавсредства были ликвидированы у Алешкинского острова. Подробности не сообщаются. Кроме того, у населенного

Устроивший стрельбу на автобусной остановке в Москве уроженец Таджикистана задержан

Мигрант из Таджикистана устроил стрельбу на автобусной остановке в Москве, находящейся на улице Софьи Ковалевской. Мужчина выстрелил из пневматического пистолета в асфальт, однако пуля рикошетом попала в женщину. О задержании

Армия обороны Израиля опубликовала видео новых авиаударов по сектору Газа

В Сети появились видеозаписи мощных авиаударов с истребителей F-15 и F-16 по сектору Газа. Опубликовали кадры представители Армии обороны Израиля. ВВС Израиля только за одну минувшую ночь нанесли более 150