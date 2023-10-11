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Ракетные и бомбовые удары по сектору Газа, осуществляемые авиацией израильской армии, больше похожи на «резню мирного населения», а не ведение современных боевых действий. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления в парламенте. Его слова приводит в своем материале газета Hurriyet.

По словам президента Турции, «необоснованные нападения на сектор Газа» могут привести к тому, что Израиль окажется в «нежелательном положении в глазах мировой общественности». Также он добавил, что мир больше не будет терпеть продолжения боевых действий и больших человеческих жертв на Ближнем Востоке.

«Отключая воду, электричество, блокируя въезды и выезды из города, разрушая его инфраструктуру, разрушая мечети и церкви, … лишая людей доступа к их самым насущным гуманитарным потребностям, сбрасывая бомбы на дома, в которых проживают мирные жители …, – это не война, а резня», – резюмировал свое выступление турецкий лидер.

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