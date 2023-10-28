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Запад безучастно наблюдает за гибелью сотен детей в секторе Газа. Но те же люди совсем недавно проливали крокодиловы слезы за погибшими на Украине. По мнению президента Турции Тайипа Эрдогана – это предел двуличия.

«Если вы проливаете слезы по погибшим на Украине, то почему вы молчите по погибшим в Газе?», – заявил Эрдоган на митинге в поддержку Палестины, который проходит в Стамбуле.

Турецкий лидер уверен, что Израиль должен быть признан военным преступником за совершенные в секторе Газа деяния. Он отметил, что Анкара объявит об этом первой.

РИА Новости приводит данные Минздрава Палестины, согласно которым три тысячи детей стали жертвами обстрелов Израиля.

В ДНР привели статистику, собранную СЦКК. С февраля прошлого года в Донецкой народной республике погибло 4464 гражданских, среди которых 134 ребенка. В ЛНР погибли 134 мирных жителя, из них 22 ребенка.

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