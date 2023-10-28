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Популярный испанский певец Энрике Иглесиас поделился воспоминаниями о первой встрече со своей возлюбленной Анной Курниковой. Знаменитости познакомились почти двадцать лет назад, и завязавшийся роман перерос в семью. Пара растит троих детей.

Артист вспомнил, что познакомился с российской теннисисткой на съемках видеоклипа на песню Escape еще в 2002 году. Взаимная симпатия как раз и дала росток к развитию их романтических отношений. «Когда мы встретились, то в некотором смысле сразу поняли друг друга, хотя она и была из мира спорта. Она знала, на что похож мой мир. Я понимал, как выглядит её мир. И это понимание очень помогло. Мы начали понемногу сближаться, а затем притяжение становилось всё сильнее и сильнее», – рассказал артист изданию People.

Сейчас пара живет в Испании, воспитывая совместных троих детей. В 2017 году у знаменитостей родились двойняшки Николас и Люси, а в 2020 году – дочь Маша. Иногда семья приезжает на родину Анны – в Россию. Звезды публично не объявляли о своей свадьбе, однако в СМИ то и дело появляются статьи, что пара сыграла секретную свадьбу.

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