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РИА Новости пообщались с представителями туроператора «Алеан» и выяснили, что российские туристы на этот зимний сезон забронировали в два раза больше путевок на отдых с посещением природных достопримечательностей, по сравнению с предыдущим годом. Отмечается, что спросом пользуются такие российские регионы, как Карелия, Байкал, Мурманская область.

Огромным спросом у туристов пользуется отдых в Карелии. По данным туроператора в регион забронировано 54% путевок. На Байкал планируют отправиться 18% туристов, в Мурманскую область – 17%, на Алтай – 8%, в Северный Кавказ – 3%.

Представители «Алеана» отметили, что на новогодние каникулы стоимость тура в Карелию на 4 дня составляет от 68 тысячи рублей на двоих. Отдых на Байкале на пять дней – от 133 тысяч на двоих. Стоимость 3-дневного отдыха в Мурманской области составит 106 тысяч рублей, а на Северном Кавказе от 60 тысяч рублей. Отдых на Алтае на 6 дней обойдется от 90 до 111 тысяч рублей.

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