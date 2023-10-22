Фитнес-тренер Валерия Овдеенко рассказала, какие упражнения следует выполнять женщинам после 40 лет. Она порекомендовала обратить внимание на такой вид гимнастических упражнений, как пилатес.

По словам фитнес-тренера, пилатес способен укреплять центральные мышцы тела, улучшать осанку и уменьшать боли в спине. Кроме пилатеса стоит делать упражнения на гибкость. А вот укрепить мышцы и подержать здоровье костной ткани помогут силовые тренировки.

Также тренер упомянула о важности анаэробных упражнений. В частности, она отметила, ходьбу, плавание, езду на велосипеде и бег. Данный вид тренировок поможет додерживать в хорошей форме сердечно-сосудистую систему. Кроме того, по словам эксперта, после 40-летия женщинам обязательно следует начать заниматься йогой, ведь этот вид физических и духовных практик поможет расслабиться, снять стресс, улучшить гибкость тела, уменьшить риск появление болей в спине.