Врач-педиатр Анастасия Лютова рассказала о пользе тыквы, и при каких заболеваниях ее стоит употреблять, а когда стоит от нее отказаться. Тыква является сезонным продуктом. В ней содержится большое количество каротина. Также она богата витаминами А, В, С, Е, микроэлементами, природными антиоксидантами и клетчаткой.

По словам специалиста, тыкву следует употреблять только после термической обработки, причем в умеренном количестве. Для взрослого человека норма составляет 200-300 граммов в сутки, а для ребенка – не более 100 граммов. В недельном рационе этот продукт должен присутствовать не чаще 3 раз.

Тыква обладает мочегонным действием, способствует поддержанию липидного обмена, что положительно сказывается на организме. Особенно тыква полезна людям, страдающим гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако этот овощ специалисты не рекомендуют употреблять людям с патологией желудочно-кишечного тракта.