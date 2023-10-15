Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Иран, заявивший о возможном вмешательстве в конфликт Израиля и ХАМАС, вряд ли станет направлять в зону противостояния армию или Корпус сил иранской революции. Ему гораздо проще активизировать группировки, поддерживающие страну и уже действуют в регионе, считает политолог Владимир Сотников.

Он пояснил, что таким образом Иран сможет атаковать Израиля руками проиранских группировок и фактически остаться в стороне от конфликта. При этом Тегеран будет снабжать радикалов оружием, техникой, боеприпасами.

Наиболее известной из проиранских группировок, является «Хезболла». Она уже сейчас ведет вооруженные противостояния с ЦАХАЛ на границе с Израилем. Ранее МИД Ирана заявил, что это движение может открыть второй фронт против Тель-Авива, если он не прекратит атаки с воздуха.

Вам может понравиться

Несколько тысяч российских военнослужащих участвуют в освобождении Авдеевки

Российские ВС четвертые сутки проводят операцию по освобождению Авдеевки – одной из самых мощных «крепостей» ВСУ, которая выстраивалась с 2014 года. Сообщается, что в атакующих действиях участвует несколько тысяч военнослужащих

Экс-подруга Канье Уэста модель Джулия Фокс надела трусы поверх брюк

Экс-девушка популярного рэпера Канье Уэста, модель и актриса Джулия Фокс поразила публику своим откровенным и нестандартным образом. Как сообщает издание Daily Mail, знаменитость выбрала для выхода в свет белый костюм

Появились новые подробности о сожжении 16-летней девочки в Октябрьском

«Комсомольская правда» выяснила новые детали в деле о погибшей 16-летней девушки из Пермского края, которую нашли у железной дороги в поселке Октябрьском с сильными ожогами. Подозреваемый в жестоком убийстве предлагал