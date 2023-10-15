Иран, заявивший о возможном вмешательстве в конфликт Израиля и ХАМАС, вряд ли станет направлять в зону противостояния армию или Корпус сил иранской революции. Ему гораздо проще активизировать группировки, поддерживающие страну и уже действуют в регионе, считает политолог Владимир Сотников.

Он пояснил, что таким образом Иран сможет атаковать Израиля руками проиранских группировок и фактически остаться в стороне от конфликта. При этом Тегеран будет снабжать радикалов оружием, техникой, боеприпасами.

Наиболее известной из проиранских группировок, является «Хезболла». Она уже сейчас ведет вооруженные противостояния с ЦАХАЛ на границе с Израилем. Ранее МИД Ирана заявил, что это движение может открыть второй фронт против Тель-Авива, если он не прекратит атаки с воздуха.