Крылатая ракета «Буревестник» наделена неограниченной дальностью, она может на протяжении длительного времени барражировать в воздухе, эффективно уходить от атак вражеской ПРО и ПВО, а также облетать вокруг Земли, рассказал военный эксперт Константин Сивков.

При этом он отметил, что боезаряд с атомной силовой установкой предназначен только для ядерного противостояния. В любых других конфликтах использовать ее нельзя, так как двигатель фактически является одним из ударных компонентов.

«Это крылатая ракета, у которой в качестве двигателя использована ядерная энергетическая установка. Скорее всего, она все-таки с турбиной. Это чрезвычайно закрытая программа, я могу только предполагать», — пояснил аналитик.

Напомним, в ходе заседания клуба «Валдай» президент РФ Владимир Путин сообщил о завершении испытаний ракеты «Буревестник». На Западе это сочли сигналом всем врагам России и «усилением ядерной риторики».