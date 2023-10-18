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Президент РФ Владимир Путин заявил, что отныне истребители МиГ-31К с ракетами «Кинжал» будут осуществлять регулярное патрулирование нейтральных вод в Черном море. Это известие прокомментировал военный эксперт Константин Сивков.

Он рассказал РИА Новости, что истребители помогут гораздо быстрее обнаруживать беспилотные аппараты ВСУ, которые Киев запускает по Крыму. Кроме того, с их помощью станет гораздо проще бороться с крылатыми ракетами Storm Shadow и SCALP, которые Киев запускает с расстояния в 250-300 километров.

При этом разведывательные дроны и авиацию Североатлантического альянса МиГ-31К не станут трогать, так как Россия не находится в состоянии войны с НАТО и Соединенными Штатами.

Напомним, что гиперзвуковые ракеты «Кинжал» теперь могут нести и истребители-бомбардировщики Су-34.

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