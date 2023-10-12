Если смартфон внезапно стал слишком быстро разряжаться, есть риск, что его взломали. Также признаком этого может оказаться самопроизвольное отключение аппарата, не выдерживающего повышенной нагрузки, рассказал эксперт Михаил Шурыгин, возглавляющий компанию EdgeЦентр.

Он порекомендовал при появлении таких признаков зайти в настройки приложений и посмотреть, какие из них быстро садят аккумулятор. Если название программы содержит нечитаемую комбинацию букв или только цифры, это может быть шпионское или вирусное ПО.

Также на взлом мобильного устройства могут указывать запуск программ без участия пользователя, самостоятельно открывающиеся в большом количестве окна в браузере или постоянные неполадки в работе приложений. В этих случаях также желательно проверить смартфон на наличие вирусов.

Столкнувшись со взломом телефона, необходимо поменять все пин-коды и пароли, установить новый код доступа к самому устройству, а также установить качественно антивирусное ПО.