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Эксперт Алексей Васильев, который ведет тг-канал «Русский инженер» сообщил об исходящей от Украины новой угрозе. Он напомнил, что Запад хоть и пытается избежать прямого противостояния с РФ, но все же поставляет в Киев компоненты для производства якобы собственного вооружения.

Именно из таких западных компонентов ВСУ изготавливают беспилотники самолетного типа «Бобер», а также с их помощью совершенствуют собственные комплексы «Нептун».

«Они поставляют компоненты для тех же ударных дронов „Бобёр“, стали компоненты поставлять для оперативно-тактических комплексов, для РСЗО “Ольха” и “Гром”, системы наведения для ракеты „Нептун“ …», – цитирует Васильева портал «Военное дело».

Кроме того, украинский ВПК сейчас занялся выполнением крупного заказа Минобороны страны на поставку боеприпасов для ЗРК «Круг». Это советское вооружение представляет серьезную опасность. Все дело в том, что боезаряды зенитно-ракетного комплекса представляют собой своеобразный гибрид дрона-камикадзе с ракетой. Они могут длительное время барражировать и выискивать цель, а затем наносить по ней удар.

Можно не сомневаться, уверен эксперт, что без помощи Запада не обошлось и в производстве этих ракет.

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