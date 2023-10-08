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Инвестиционный советник Юлия Питка назвала самые бесполезные траты россиян, от которых следует избавиться для возможности создания собственного капитала, чтобы в будущем иметь возможность жить на пассивный доход.

По словам эксперта, большинство россиян для своих трат часто берут кредиты. Если человек взял ипотеку, то выплаты долга могут составлять до 50% дохода. Кроме того, большие средства россияне тратят на образование. А на третью позицию инвестиционный советник отнесла спонтанные покупки, не вписанные в бюджет.

Питка подчеркнула, что такие мелкие расходы, как перекусы, бизнес-ланчи, кофе, сигареты, алкогольные напитки занимают весомое место среди трат россиян. Ведь если такая трата была разовой – она не сильно скажется на бюджете, а если данные расходы являются регулярными, то по итогу выходит существенная сумма.

Также к бесполезным тратам Питка отнесла подписки, стриминги и другие услуги подобного рода. Поэтому каждому россиянину стоит задуматься над повышением своей финансовой грамотности, чтобы избежать пустых трат.

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