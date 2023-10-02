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Инфекции, которые обнаруживаются у военнослужащих ВС Украины, не способны победить антибактериальные препараты. Это означает использование в отношении бойцов биологического оружия, рассказал порталу News.ru военный аналитик Игорь Никулин.

«То, что ни один антибиотик не действует, скорее всего, говорит о том, что это агент биологического оружия. Какой именно – надо смотреть. Может быть атипичная пневмония», – заявил он.

Он напомнил, что Соединенные Штаты нелегально проводили эксперименты на людях в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Харьковской областях еще с 2014 года. Тогда они использовали именно атипичную пневмонию. Скорее всего, сейчас они продолжают экспериментировать на бойцах ВСУ.

Российские врачи обнаружили у многих военных украинской армии антитела к сибирской язве и чуме, вирусу Эбола и африканской лихорадке, к другим заболеваниям, которые как в РФ, так и на Украине не встречаются уже много лет. Это указывает на использование биологического оружия, уверен аналитик.

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