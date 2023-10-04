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Украинский президент Владимир Зеленский заявил о создании на Украине первого в мире флота морских дронов. Это высказывание прокомментировал военный аналитик Сергей Горбачев.

По его словам, морские дроны – далеко не новая разновидность оружия, методы противодействия им разрабатывались еще во времена Советского Союза. В распоряжении России они имеются, но для повышения эффективности требуется глубокая модернизация.

«У нас такие средства есть, но с учетом опыта применения подобных средств и по Крымскому мосту, и по Севастополю, нам необходимо эти средства однозначно совершенствовать», – цитирует эксперта портал «Военное дело».

Капитан первого ранга запаса отметил также, что любые средства противодействия не могут дать стопроцентную гарантию уничтожения всех вражеских дронов. Поэтому чтобы наиболее эффективно защищаться от беспилотного флота, необходимо отрезать Украину от Черного моря.

Прокомментировал заявление Зеленского и аналитик Юрий Дудкин. Он заявил, что Киев занимается лишь сборкой беспилотников из комплектующих из Великобритании, причем делает это в «подпольном сарае». Серьезное серийное производство дронов наладить не удастся, так как разведка ВС РФ внимательно отслеживает активность на промышленных предприятиях Украины.

Напомним, Зеленский анонсировал появление в море дрона «Маричка», способного преодолеть расстояние в одну тысячу километров. Боевая часть безэкипажного катера весит около 200 кг.

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