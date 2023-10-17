Появление на Украине дальнобойных ракет ATACMS выводит конфликт на новый уровень, уверен военный аналитик Роман Насонов.

По его словам, тот факт, что американские СМИ уже вовсю подтверждают тайные поставки оперативно-тактических баллистических ракет на Украину, указывает, что Запад решился на эскалацию и намерен существенно повысить уровень противостояния с Россией. При этом только Соединенные Штаты станут виновником обострения конфликта.

Россия обязательно ответит на этот шаг Вашингтона военно-экономическими действиями, а также доступными ей международными средствами.

Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что атака на Бердянск 17 октября проводилась с применением ракет ATACMS, полученных от Соединенных Штатов. Также глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об обнаружении в Бердянске кассетных боеприпасов от этих зарядов.