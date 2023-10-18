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Для ударов по военным объектам ВС РФ украинская армия несколько раз применяла американские бомбы GLDSB, которые считаются экспериментальными и на Украине фактически проходят испытания в условиях реальных боевых действий. Военный эксперт Алексей Леонков рассказал об особенностях и сложностях перехвата этих боезарядов.

Он отметил, что GLDSB не оставляет за собой инверсионный след, который позволяет обнаруживать и сбивать большинство ракет. Бомба сбрасывается с самолета и планирует, поэтому перехватить ее довольно сложно. Но российские ВС все же сумели сбить все боеприпасы, используемые в ходе специальной военной операции украинскими боевиками.

Авиабомба Small Diameter Bomb, являющаяся основным элементом GLDSB оснащается также реактивным двигателем. Благодаря этому она может запускаться из установок HIMARS или M270.

Ранее о сложности перехвата GLDSB сообщал и эксперт Анатолий Матвийчук. Он пояснял, что в конструкции боеприпасов предусмотрены специальные устройства, устойчивые к помехам, поэтому средствам ПВО сложно их обнаружить.

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