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Военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал сообщение о запуске в серийное производство самоходных артиллерийских установок «Коалиция-СВ». Он рассказал «Известиям», что эта САУ является лучшей в мире.

«Коалиция-СВ» способна наносить удары с дистанции в 70 километров, чего не умеет ни одно современное артиллерийское орудие. Кроме того, САУ базируется на надежном и очень мощном шасси.

Информация о цели поступает из внешних источников, а затем обрабатывается с учетом таких факторов, как количество уже сделанных выстрелов, погодные условия, температура ствола и прочих, способных повлиять на точность.

«Если эти самоходки у нас сейчас будут достаточно активно выпускаться, я думаю, что в контрбатарейной борьбе с натовской артиллерией мы одержим победу», — высказал уверенность аналитик.

Также он рассказал о режиме «шквал огня», переход в который дает «Коалиции-СВ» возможность выпускать сразу несколько боезарядов и уничтожать крупные цели.

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