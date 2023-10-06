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Огромные потери ВСУ и постоянные провалы в наступлении на село Клещеевка под Артемовском – следствие того, что российские ВС своевременно заняли все господствующие высоты в этом районе, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

Он пояснил, что подразделения ВСУ находятся в низине и атаковать оттуда не просто сложно, но и очень опасно. Однако Киев все же бросает боевиков в «мясные штурмы», что приводит только к потерям.

«Украинские боевики также торопятся, это тоже приводит к их потерям, так как они начинают допускать огрехи. Мы видим по сводке, что у вооруженных формирований Украины не получается добиться тех результатов контрнаступления, о которых они постоянно заявляли. Я думаю, что это очередная акция их, которая ничем не закончится, кроме того, что они понесут еще большие потери», – пояснил эксперт.

Как Киев, так и Запад ждут сейчас улучшения погоды, надеясь, что это хоть как-то поможет продолжить контрнаступление ВСУ. Но предсказать этот фактор невозможно, поэтому ВСУ следовало бы давно занимать оборонительные позиции, чтобы снизить потери в живой силе и технике.

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