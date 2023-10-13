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Эксперт издания «Известия» в области технологий Иван Черноусов составил рейтинг бюджетных смартфонов в ценовой категории до 30 тысяч рублей. Первое место в пятерке досталось аппарату Realme C55.

Специалист пояснил, что это новый смартфон, вышедший на рынок в текущем году. Его можно приобрести за 19 тысяч рублей, при этом устройство наделено 6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти, хорошим экраном и качественной камерой.

Вторую позицию эксперт отвел аппарату Huawei Nova 11i. Он имеет 8 Гб оперативной памяти, что повышает производительность, однако придется повозиться с установкой эмулятора для запуска ряда Android-приложений.

Замыкает тройку лидеров Tecno Camon 20 Pro за 20 тысяч рублей. В него строили 256 Гб памяти, объем оперативки составляет 8 Гб. Устройство работает на процессоре Mediatek, который уступает основным конкурентам и не показывает должной производительности.

В пятерку также вошли устройства Honor X9a и Samsung Galaxy A34 за 25 и 29 тысяч рублей соответственно. Последний не слишком выделяется на фоне остальных и имеет те же минусы. Но его неоспоримых преимуществом можно назвать отличное взаимодействие со всей экосистемой Samsung, что открывает больше возможностей пользователям.

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