Противостояние России и США в военном плане приведет к мировой катастрофе, поскольку ни одна из стран не может позволить себе проиграть. Об этом во время своего выступления на сессии Сяншаньского форума в Пекине заявил генерал-лейтенант запаса ВС РФ и кандидат военных наук Евгений Бужинский.

«Я твердо убежден, что любая военная конфронтация между США и Россией закончится глобальной катастрофой, поскольку ни одна из сторон не может позволить себе поражение, эскалация неизбежна, и в конечном итоге эскалация закончится глобальной катастрофой», – отметил эксперт.

По его словам, в США есть не только эксперты, но и действующие чиновники, которые допускают применение Вашингтоном ядерного оружия на территории третьих стран. «В США есть не только эксперты, но и чиновники, и, что гораздо более удивительно для меня, военные, которые полагают, что ограниченный ядерный конфликт возможен, что так они могут противостоять России или любому другому государству, и применить ядерное оружие где-нибудь на далеком театре военных действий, где-то в Европе, на Ближнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но не на американском континенте. Это иллюзия», – резюмировал эксперт.