Советская и российская певица Светлана Разина в начале 90-х годов была полностью сконцентрирована на построении карьеры, поэтому рождение ребенка не входило в ее планы. Бывшая солистка группы «Мираж» в эфире передачи «Секрет на миллион» призналась, что семь раз прерывала беременность.

«Были увлечения, они могли заканчиваться последствиями, от которых я избавлялась, к сожалению. Может быть пять-семь раз. По молодости это была операция: внематочная беременность, это была жутко. Я могла погибнуть, у меня предрасположенность была, Алиса тоже неправильно лежала, мне кесарево делали», – рассказала певица.

Все же Разина родила дочь Алису, которой уже исполнилось 23 года. В настоящий момент она планирует выйти замуж. Алиса уже познакомилась с родителями своего избранника, а он в свою очередь – со Светланой Разиной. «Предложение он сделал, мы ждем момента, когда будет наиболее благоприятно по условиям сыграть свадьбу, потому что мы хотим сделать это не для штампа, а для себя. Копим на свадьбу», – рассказала дочь бывшей солистки группы «Мираж».