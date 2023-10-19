Украинские подразделения выдохлись, исчерпали все ресурсы, но так и не сумели взять под свой контроль хоть какие-то территории за 4 месяца контрнаступления., сообщил на YouTube-канале бывший американский разведчик Тони Шаффер.

Он отметил, что ничего не придумывает, а транслирует голые факты – ВСУ предпринимали бесчисленное количество попыток прорвать оборону российских войск, но не сумели этого сделать, понеся огромные потери. Завоевать постоянные территории им тоже не удалось – даже из тех нескольких сел, на территорию которых они частично вошли, российские ВС их выбили.

Командование ВСУ и руководство страны начинает понимать, что Запад скоро устанет от бессмысленного спонсирования Украины и просто бросит ее «как ненужную вещь». Отлично знает об этом и президент России Владимир Путин, которые уже несколько раз заявлял о провале украинского контрнаступления.