ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинские подразделения выдохлись, исчерпали все ресурсы, но так и не сумели взять под свой контроль хоть какие-то территории за 4 месяца контрнаступления., сообщил на YouTube-канале бывший американский разведчик Тони Шаффер.

Он отметил, что ничего не придумывает, а транслирует голые факты – ВСУ предпринимали бесчисленное количество попыток прорвать оборону российских войск, но не сумели этого сделать, понеся огромные потери. Завоевать постоянные территории им тоже не удалось – даже из тех нескольких сел, на территорию которых они частично вошли, российские ВС их выбили.

Командование ВСУ и руководство страны начинает понимать, что Запад скоро устанет от бессмысленного спонсирования Украины и просто бросит ее «как ненужную вещь». Отлично знает об этом и президент России Владимир Путин, которые уже несколько раз заявлял о провале украинского контрнаступления.

Вам может понравиться

Российская армия ночью нанесла удары по военным объектам ВСУ

Прошлой ночью ВС РФ атаковали военные объекты противника на территории сразу шести регионов – Хмельницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и на оккупированной Киевом части Запорожской области. Ключевыми целями стали аэродромы,

Эксперт Насонов: Появление у ВСУ ракет ATACMS является новым этапом конфликта на Украине

Появление на Украине дальнобойных ракет ATACMS выводит конфликт на новый уровень, уверен военный аналитик Роман Насонов. По его словам, тот факт, что американские СМИ уже вовсю подтверждают тайные поставки оперативно-тактических

Сенатор Рогозин подтвердил применение ВСУ в Запорожской области ракет ATACMS

Сенатор Совфеда от Запорожской области Дмитрий Рогозин подтвердил использование ВСУ для удара по Бердянску баллистической ракеты ATACMS. Он опубликовал в своем телеграм-канале фото компонентов данного боезаряда. Речь идет о поражающем