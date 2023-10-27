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Уничтожение 24 самолетов ВСУ буквально за 5 дней шокировало Соединенные Штаты. Сейчас Пентагон бьется над решением только одной загадки: «Что, черт возьми, происходит». Об этом рассказал бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Он пояснил, что эксперты США совершенно не понимают, каким образом и когда Россия успела создать столь мощную систему противовоздушной обороны.

«Многоуровневая и сложная российская ПВО сбивает все, что взлетает у противника в районе боевых действий», – цитирует Риттера РИА Новости.

Также он отметил, что действия ВС России почему-то остаются незамеченными для Соединенных Штатов. Между тем, неподалеку от границ РФ постоянно кружит разведывательная авиация НАТО. Она ничего не видит кроме того, что самолеты ВСУ сбиваются.

О 24 сбитых самолетах ранее сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу. Он заявил, что в распоряжении ВС РФ появился новый зенитно-ракетный комплекс.

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