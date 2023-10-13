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Экс-девушка популярного рэпера Канье Уэста, модель и актриса Джулия Фокс поразила публику своим откровенным и нестандартным образом. Как сообщает издание Daily Mail, знаменитость выбрала для выхода в свет белый костюм откровенного кроя: кроп-топ прикрывал только ее грудь, а белые бриджи, напоминающие панталоны были спущены на самые бедра.

Самой необычной деталью в образе модели стали трусы, надетые поверх брюк. Свой лук Джулия Фокс решила дополнить прозрачными перчатками и сумкой в виде сердца. В качестве обуви селебрити выбрала белые туфли на высокой платформе с массивным каблуком.

Джулия Фокс- американская актриса и модель, которая часто выбирает откровенные и эпатажные образы. В 2022 году она состояла в отношениях с бывшим супругом Ким Кардашьян, рэпером Канье Уэстом. Однако их роман не продлился и двух месяцев. Пара не смогла поддерживать отношения на расстоянии, так как рэпер жил в Лос-Анджелесе, а Джулия Фокс – в Нью-Йорке.

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