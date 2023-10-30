Вратарь столичного ЦСКА Игорь Акинфеев обладает способностью предвосхищать момент удара и реагировать на мяч, практически не падая. Об этом рассказал экс-футболист питерского «Зенита» Владислав Радимов в эфире «Матч ТВ».

«Акинфеева такая история. Ты ему бьешь, и он, не падая, ловит мяч. Он предвосхищает момент удара. Многие вратари красиво падают, красиво переводят мячи, а тут – нет. Тебя, как нападающего или атакующего футболиста, это начинает раздражать. Вроде всё правильно сделал, пробил в угол – а он там уже стоит! Неприятно психологически», – отметил Радимов в эфире программы «Все на матч».

Напомни, что в воскресенье «армейцы» в 13-м туре чемпионата России со счетом 1:0 одержали победу над футбольным клубом «Краснодар». В настоящий момент ЦСКА занимает 5-е место в чемпионате России с показателем в 21-о набранное очко. Акинфеев с начала своей карьеры выступает за ЦСКА и является капитаном команды.