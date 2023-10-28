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Футболист Александр Алиев, ранее игравший за московские клубы «Спартак» и «Локомотив», а также за махачкалинский «Анжи», сейчас служит в рядах украинской армии. В интервью Дмитрию Гордону (признан физическим лицом, исполняющим функции иноагента, а также в список лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму) заявил, что «еще не стрелял в русских».

При этом Алиев добавил, что сделал бы это «с удовольствием», так как «от россиян страдает весь мир».

Гордон поинтересовался, откуда такая кровожадность у игрока, родившегося в Хабаровске и долгое время прожившего в России.

По словам Алиева, его отец живет в Курске, но сейчас футболист прекратил с ним всякое общение. Причиной стали как раз политические разногласия. Отец пытался объяснить сыну, что российская армия вычищает Украину от нацистов, после чего футболист перестал выходить с ним на связь.

В интервью Алиев развоевался до предела и высказал негативное мнение по поводу коллеги Анатолия Тимощука, который остался в России после начала СВО и продолжает работать в питерском Зените.

«Может быть, встретимся, и я бы его с удовольствием зарезал. Я думаю, что эта встреча будет. Обидно, что это произойдёт где-то за границей. И я знаю прекрасно, что я сяду. Но я бы его с удовольствием зарезал!» — заявил Алиев.

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