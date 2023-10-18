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ВСУ продолжают нести крупные потери в зоне специальной военной операции. Они уже потеряли две армии, в очередной попытке контрнаступления и прорыва российской обороны ликвидируется третья. ВС РФ тем временем ведут подготовку к собственному полномасштабному наступлению, считает экс-дипломат США Чарльз Фриман.

«Мы вот-вот увидим наступление русских», – сообщил политик в эфире YouTube-канала Dialogue works.

Президент Украины Владимир Зеленский сильно просчитался, надеясь на бесконечную помощь Запада. Поддержка действительно была предоставлена, но совсем не в тех объемах, о которых мечтал украинский лидер. В результате ВСУ разгромлены, а шансы выйти к Азовскому и сохранить доступ к Черному морям практически сведены к нулю.

В результате западные союзники отвернутся от Киева, полностью утратив доверие к Зеленскому и его режиму, а Украине, потерявшей большую часть территорий придется соглашаться на нейтральный статус, так как в НАТО ее принимать никто не станет.

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