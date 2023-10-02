Из-за провала контрнаступления ВСУ условия мира для Киева существенно ухудшились. Но несмотря на это Запад обязан перейти к дипломатическому урегулированию конфликта не учитывая позицию Украины, уверен американский экономист Джеффри Сакс.

«Условия [мирных переговоров], конечно, ухудшились из-за успехов России на поле боя, но мы должны положить конец этому конфликту — за столом переговоров Сколько еще украинцев должны погибнуть ради этого?», – поинтересовался эксперт.

Он также заявил, что Соединенные Штаты растрачивают миллиарды на разрушительные и кровопролитные конфликты вроде украинского. Но при этом ни один из них не принес Вашингтону никакой пользы. По мнению Сакса, США должны прекратить подобную практику и заняться, наконец, решением собственных внутренних проблем.