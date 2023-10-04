С 1 октября внесен ряд изменений в Гражданский кодекс по оплате коммунальных услуг. Экономист Наталья Казанцева рассказала, что по новым правилам, жильцы сами будут платить за поврежденное ними имущество, передает информационное агентство «Прайм».

Ранее об общем имуществе в кодексе упоминаний не было. Но по умолчанию любые последствия вандализма, такие, к примеру, как загрязнения стен и потолков, повреждение зеркал и стеклянных элементов, засоры канализационной сети, повреждения в лифтовых кабинах устраняли управляющие компании.

Сегодня благодаря системам видеонаблюдения и другим техническим средствам можно выявить вандалов и наказать их. Также для этого будут опрашивать очевидцев.

Неизвестно, будет ли толк от этого нововведения, но очень важно, чтобы управляющие компании не начали злоупотреблять его нормами, повышая тарифы на свои услуги или затягивая до бесконечности ремонтные работы.