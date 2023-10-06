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Популярный певец Егор Крид встретился на одной сцене со своей экс-возлюбленной Валей Карнавал и подшутил над ней. Момент встречи бывшей пары на сцене опубликовали авторы Телеграм-канала «Муз-ТВ».

Рэп-исполнитель поднялся на сцену, чтобы получить награду в номинации «Певец года». При этом на сцене находилась его бывшая девушка популярная певица и блогерша Валя Карнавал. Егор Крид заявил: «Сегодня у меня немножко тяжелый день, но не потому, что слева от меня Валя Карнавал». После он добавил, что несмотря на сильную боль в горле и высокую температуру все же решил посетить мероприятие и даже спеть вживую.

После получения премии, Егор Крид подошел к своей бывшей девушке, чтобы пожать ей руку. Напомним, что о романе Вали Карнавал с Егором Кридом стало известно еще в 2020 году. Пара встречалась в течение года, после чего рассталась. По словам блогерши, они расстались по причине плохого отношения Егора Крида к ней. При этом популярный рэпер высмеял свою бывшую девушку в клипе.

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