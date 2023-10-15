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Россия перешла к крупному наступлению в Авдеевке и имеет все возможности, чтобы окружить военнослужащих ВСУ и закрыть их в котле, пишет издание The Economist.

Авторы публикации отмечают, что подразделения украинской армии уже окружены с трех сторон. При этом инициатива находится в руках российских войск, они успешно перехватили ее после провального контрнаступления ВСУ.

Для Киева переход ВС РФ в наступление на Авдеевском направлении стал полнейшей неожиданностью. Боевики были вынуждены покинуть целый ряд передовых позиций, сейчас они пытаются обороняться, но российские подразделения продвигаются вперед.

Авторы также назвали наступление на Авдеевку самым крупным с весны 2022 года.

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