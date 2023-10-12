Дженнифер Энистон полностью разделась для постельной сцене в "Утреннем шоу"

Актриса Дженнифер Энистон в новом сезоне сериала «Утреннее шоу» предстанет перед зрителями полностью обнаженной. Ее партнером в постельной сцене стал Джон Хэмм, который исполняет роль состоятельного бизнесмена Пола Маркса.

Сама Энистон играет телеведущую Алекс Леви. По сюжету, у ее героини роман с миллиардером.

«В откровенных сценах оба актёра были полностью раздеты, причём Дженнифер выглядела так же потрясающе, как и в своей первой откровенной сцене в фильме “Развод по-американски” в 2006 году», – рассказало британское издание Daily Mail.

Также таблоид опубликовал фотографии 54-летней актрисы, продолжающей сводить с ума свои поклонников, несмотря на возраст.

Сериал «Утреннее шоу» стал чрезвычайно успешным американским проектом. Энистон еще в 1 сезоне получала за съемки в нем по 1 миллиону долларов за каждый эпизод. Сейчас на экраны выходит уже третья часть, рассказала «Комсомольская правда».