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В случае продолжения Израилем политики перемещения гражданского населения ХАМАС грозит полностью разрушить город Ашкелон, после чего перейдет к другим населенным пунктам.

Такое заявление сделали представители радикального движения «Бригады Аль-Кассам». В нем говорится, что удары по Ашкелону будут продолжаться до полного разрушения города.

Ранее движение ХАМАС предупредило израильтян об ударах по Ашкелону и дало время населению до 17:00, чтобы собрать имущество и выехать из населенного пункта.

Атаки ХАМАС на Израиль начались 7 октября. По стране было нанесено около 300 ракетных ударов, также боевики захватили ряд территорий у границы. Тель-Авив заявил о введении военного положения и начал ответные атаки на города в секторе Газа.

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