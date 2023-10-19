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До 1989 года на выборы в Польше ходили только свиньи. Такое заявление сделал действующий президент республики Анджей Дуда, комментируя результаты очередных выборов в сейм.

Он заявил, что высокая явка, составившая 74,38% поляков, является результатом «укоренившейся в обществе демократии».

«Ибо все мы прекрасно помним, что до 89 года только свиньи ходили на выборы», — добавил Дуда.

Во времена ПНР, по словам главы государства, выборы представляли собой фарс, организованный коммунистами. Их фальсифицировали как хотели, приписывая большую явку.

Напомним, на выборах в сейм вновь победила правящая партия «Право и справедливость», однако большинства в парламенте она не получит.

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