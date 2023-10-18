ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российский дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил украинский вертолет Ми-8 и совершенно заслуженно стал универсальным вооружением, сообщил портал «Военная хроника».

Военкоры напомнили, что ранее «Ланцеты успешно поражали танки и катера, самоходные и буксируемые артиллерийские установки, ЗРК и станции радиоэлектронной борьбы, штабные и опорные пункты, штурмовики Су-25 и МиГ-29.

На этот раз был уничтожен вертолет Ми-8, которых находился в Уманском, в 18 километрах от Донецка.

Авторы публикации допускают, что для поражения винтокрылой машины был использован модифицированный вариант дрона «Изделие 53», наделенный искусственным интеллектом. Это принципиально новая беспилотная техника, которую оператору требуется лишь запустить. После этого достаточно наблюдать, как барражирующий боеприпас самостоятельно находит и уничтожает цели.

Вам может понравиться

«Архангел спецназа»: ВСУ начали масштабное наступление на Вербовое в Запорожской области

ВС Украины снова пошли в наступление на Запорожском направлении. Целями украинских военных являются населенные пункты Новопрокоповка и Вербовое. Тг-канал «Архангелы спецназа» сообщает, что противник идет в атаку группами по 20

Хабек: Экономическая модель ФРГ базировалась на дешёвом российском газе и рынке Китая

Основой экономической модели ФРГ долгие годы был российский газ, заявил глава Минэкономики страны Роберт Хабек. Он отметил, что сейчас дешевого российского газа уже нет и рассчитывать на его возвращение в

SHOT: Всплыло тайное завещание дяди осужденного актера Михаила Ефремова

Концертмейстер Александр Покровский, который приходится родным дядей осужденному за смертельное ДТП актеру Михаилу Ефремову, оставил все свое состояние родственникам погибшего Сергея Захарова. Информация об этом появилась в распоряжении телеграм-канала SHOT.