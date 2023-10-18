Российский дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил украинский вертолет Ми-8 и совершенно заслуженно стал универсальным вооружением, сообщил портал «Военная хроника».

Военкоры напомнили, что ранее «Ланцеты успешно поражали танки и катера, самоходные и буксируемые артиллерийские установки, ЗРК и станции радиоэлектронной борьбы, штабные и опорные пункты, штурмовики Су-25 и МиГ-29.

На этот раз был уничтожен вертолет Ми-8, которых находился в Уманском, в 18 километрах от Донецка.

Авторы публикации допускают, что для поражения винтокрылой машины был использован модифицированный вариант дрона «Изделие 53», наделенный искусственным интеллектом. Это принципиально новая беспилотная техника, которую оператору требуется лишь запустить. После этого достаточно наблюдать, как барражирующий боеприпас самостоятельно находит и уничтожает цели.