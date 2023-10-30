Прибыль американской компании Apple в первом квартале 2024 года значительно сократится из-за резкого падения спроса на iPhone 15 в Китае. Несмотря на тот факт, что китайцы в основном приобретают модель iPhone 15 Pro Max, однако делают это в основном владельцы iPhone 12 и более старых моделей американского бренда.

Китайские пользователи продукции Apple, использующие телефоны iPhone 13 и выше, не видят необходимости в обновлении своих устройств. При этом серьезную конкуренцию новинке iPhone 15 составил флагман китайской компании Huawei. Многие пользователи приобретают модели Mate 60 Mate и 60 Pro.

Как следует из последнего отчета аналитика JPMorgan Самика Чаттерджи, покупательский энтузиазм к новинке от компании Apple начал угасать. Статистика показывает сокращение продаж iPhone 15 на протяжении последних четырех недель подряд.

По информации Counterpoint, доля американской компании Apple на китайском рынке электроники упала до 14,2%. Причем сокращение доли компании на рынке в размере 10% произошло после выхода на рынком модели iPhone 15.