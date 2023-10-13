Чтобы замедлить старение и появление первых его признаков, необходимо уменьшить калорийность питания, рассказал в своем Дзен-блоге психотерапевт и диетолог Михаил Гинзбург. Он также назвал продукты питания, которые так или иначе оказывают влияние на продолжительность жизни.

Для снижения калорийности доктор медицинских наук посоветовал есть небольшими порциями, ужинать раньше обычного либо вообще отказываться от некоторых приемов пищи. Также для сохранения эффективности и активности в пожилом возрасте диетолог порекомендовать ограничить употребление жирного и сладкого.

Избыток таких блюд приводит к перееданию, так как человек не может понять, что организм уже насытился.

«Полезно употреблять как можно больше овощей и зелени в каждый прием пищи. Они содержат массу полезных веществ, но при этом мало калорий. Их объем заполняет желудок, и мы меньше хотим есть, потому что места для новой пищи уже нет», — рассказал Гинзбург.

Также он призвал избегать белого хлеба и картофеля, риса и сладостей, так как эти продукты имеют высокий гликемический индекс. Вместо них можно есть овсянку либо гречку, бобовые, хлеб из непросеянной муки. Если от сладкого полностью отказаться не удается, можно выбирать изделия с сахарозаменителями.

«Во вторую половину жизни старайтесь потреблять меньше животных белков. В частности, красного мяса и изделий из него — сосисок, сарделек, колбас. Их можно заменить мясом птицы и жирной морской рыбой», — отметил доктор.

Также он назвал продукты, которые обязательно должны быть в меню для продления жизни. Это перловка, гречка и овсянка, овощи фрукты и зелень, разнообразные восточные пряности, семечки и орехи, грубый хлеб и морская рыба. В этот же перечень вошли ягоды и кисломолочные продукты.