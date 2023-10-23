Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Галина Юдашкина рассказала, как она распорядилась доставшимся ей в наследство от отца имуществом. Дочь известного модельера продала его квартиру в Нью-Йорке. Об этом она рассказала в интервью ведущей YouTube-канала «Алена, блин!».

По ее словам, продать недвижимость на Манхэттене оказалось нелегко. Расположенный на Пятой авеню в Нью-Йорке дом, где находилась унаследованная квартира, имел особый статус, из-за чего возникли сложности с оформлением сделки купли-продажи.

Галина Юдашкина объяснила: «Это КОАП – кооператив. И, получается, тебе принадлежит не только квартира, но и кусок дома. И, поскольку у нас был пентхаус, то – крыша наша и квартира». Поэтому, чтобы выйти на сделку, необходимо было заручиться поддержкой всех жильцов, проживающих в доме.

«Было очень сложно, потому что весь дом не хотел продавать, чтобы кто-то въехал и делал ремонт, их тревожил, и поэтому еле продали. Мы с ней распрощались, продали, и я даже не жалею, если честно», – резюмировала дочь кутюрье.

Вам может понравиться

Московские ученики “подарили” мастеру боевых искусств несовершеннолетних девочек

Мастер боевых искусств Игорь Михневич рассказал «Мосленте», как работал тренером в российской столице в 90-х годах прошлого столетия. Он переехал в Москву из Минска и приступил к тренировкам. При этом

Эксперт рассказал, как сохранить свежесть хлеба до 12 дней

Журналисты издания RT побеседовали с преподавателем кафедры зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Университета РОСБИОТЕХ Валерием Бурматновым по поводу правильного хранения хлебобулочных изделий. По словам специалиста, хлеб следует хранить в хлебницах,

Генерал ВСУ Кривонос: Армия России активно наступает на Купянском направлении

Российские ВС активно наступают на Купянском направлении и «в отдельных моментах» достигают успеха, заявил украинский генерал Сергей Кривонос на телеканале «Прямой». По словам отставного генерал-майора ВСУ российские войска существенно превосходят