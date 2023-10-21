Дочь известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна проживает вместе с мужем в Объединенных Арабских Эмиратах, поэтому она регулярно прилетает в Россию, чтобы навестить свою болеющую раком мать. Однако каждое расставание с родными дается Анне нелегко.

В Россию у Анны остались звездная мама Анастасия Заворотнюк, бабушка, брат и младшая сестра. В этот раз расставание с близкими ей людьми далось со слезами на глазах. Вечером 19 октября Анна попрощалась с матерью и другими членами семьи, после чего отправилась в аэропорт. При этом красавица была одета в траурную одежду, а ее лицо прикрывали больших размеров очки.

Анна была одета в длинное трикотажное платье, туфли-лодочки люксового бренда и шикарное пальто с отделкой из соболиного меха. Свой образ она дополнила перчатками и сумкой, стоимость которой сопоставима со стоимостью автомобиля.

По словам фанатов, она выглядела очень грустной в аэропорту. Они предполагают, что расставание с близкими ей людьми и, в особенности, с больной раком матерью даются Анне очень тяжело.