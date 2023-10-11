Военнослужащий бригады Александра Невского с позывным «Соха» рассказал об уничтожении сразу шести украинских беспилотников, пытавшихся уничтожить российскую бронетехнику.

Доброволец рассказал, что Киев запустил 15 дронов в течение получаса, но БПЛА были своевременно обнаружены. ВС РФ атаковали их системами радиоэлектронной борьбы и выстрелами из автоматов.

«Я сбил шесть беспилотников», — цитирует “Соху” портал Ura.ru.

Также он рассказал, что бойцы в подразделении, предназначенном для борьбы с вражескими БПЛА рассредотачиваются, что дает возможность уничтожать беспилотники, летящие с разных сторон. Кроме того, они используют антидроновые ружья, прерывающие связь с оператором. Часто беспилотники получается сбивать и обычным стрелковым вооружениям, не прибегая к технологическим решениям.